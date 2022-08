Charlotte FC se aleja de los puestos de clasificación

Charlotte, NC.- Charlotte FC sufrió una difícil derrota 3-2 ante Chicago Fire que lo alejó de los puestos de clasificación a los playoffs de la Major League Soccer.

El partido del fin de semana en el Bank of America Stadium arrancó de la mejor manera posible para los locales.

No se había cumplido el primer minuto de juego cuando Yordy Reyna abrió el marcador. El peruano cabeceó un centro de Jaylin Lindsey y envió el balón al fondo de la red.

Pero Chicago Fire no pareció tambalearse. Al contrario el equipo logró irse arriba y generar peligro. En tres minutos dio la vuelta al marcador.

Al 21’ Kacper Przybylko empató y al 24’Federico Navarro puso la ventaja con una volea.

Charlotte FC logró la igualdad con fortuna cuando se terminaba el primer tiempo por intermedio de Karol Świderski.

En el segundo tiempo Przybylko marcó su doblete al minuto 52. El gol llevó al entrenador Christian Lattanzio a hacer cambios y lanzar a su equipo al ataque.

Chicago Fire supo cortar el juego rival y sobrevivir al ataque de Charlotte FC en los minutos finales.

