charlotte-fc-activo-en-cierre-de-mercado-de-fichajes

Charlotte, NC.- Charlotte FC estuvo activo en los últimos momentos del mercado de fichajes de la Major League Soccer. El equipo sumó tres nuevos jugadores del fútbol europeo y dejó ir al venezolano Christian Makoun.

The Crown reveló en su sitio web las transferencias realizadas y destaca la incorporación del mediocampista Nuno Santos.

El portugués de 23 años firmó un contrato hasta 2024 con una opción para 2025. Él era ficha del Benfica y estuvo préstamo en Moreirense FC, Boavista FC y FC Paços de Ferreira de la primera división del país europeo.

Welcome to the squad, @nunosantos_77 👏 pic.twitter.com/M2Vkp0p4kG

Durante su participación con los tres equipos jugó 74 partidos, marcó siete goles y otorgó cinco asistencias.

Nuno Santos es campeón de Europa Sub-19 y cuenta con participación en la Copa Mundial Sub-20.

En el cierre del mercado de fichajes, Charlotte FC también sumó dos jugadores para la defensa. Se trata de Nathan Byrne y Adilson Malanda.

Welcome to the Queen City, @NathanByrne_ ! #ForTheCrown pic.twitter.com/gcbKMC81Ej

Byrne, de 30 años, es producto de la cantera del Tottenham. Firmó con The Crown un contrato hasta 2024 con una opción para 2025.

El lateral derecho inglés tiene pasado en la League One y English Championship.

Las últimas cuatro temporadas las disputó en la Championship, considerada la liga de segunda división, con Wigan Athletic y Derby County.

Adilson Malanda llega proveniente del Rodez AF de la Ligue 2 de Francia con un contrato hasta 2025 con una opción para 2026.

We have signed former @OfficielRAF defender Adilson Malanda! https://t.co/JeuBWuJGZE

Welcome to the club 👑

El francés de 20 años es un defensor tuvo pasado con Nîmes, equipo con el que debutó en la Ligue 1.

Como parte de los movimientos del mercado de fichajes, Charlotte FC cambió a New England Revolution al venezolano Christian Makoun.

La operación se concretó a cambio de $400.000 en fondos de asignación general y hasta $375.000 GAM en incentivos basados ​​en el desempeño.

We have acquired $400,000 in GAM with an additional 375k in incentives from @NERevolution in exchange for defender Christian Makoun.

Thank you for everything, Christian!https://t.co/J7CyaRbzDv

— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 4, 2022