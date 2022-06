charlotte-fc-recibe-a-austin-fc-en-su-fortaleza

Charlotte, NC.- Charlotte FC recibirá este jueves a Austin FC en la fortaleza del Bank of America Stadium con la misión de recuperarse en la tabla de posiciones.

Los de Queen City vienen de caer 2-1 en su visita a CF Montréal que los descendió a la décima posición de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).

Ahora, buscarán el camino de la victoria cuando reciban a Austin FC en la fortaleza de su casa. El pitazo inicial se dará a las 7 pm. En Charlotte, The Crown tiene seis victorias, todas las que consiguió esta temporada.

Jugando en casa solo Los Angeles FC tiene más triunfos que Charlotte FC en toda la MLS. En sus últimos cuatro partidos en general perdió dos, ganó uno y empató uno.

2️⃣ matches on the schedule for today! pic.twitter.com/Jl8asi7LI1

— Major League Soccer (@MLS) June 30, 2022