Vota y apoya a jugadores de Charlotte FC al MLS All-Star Game

Charlotte, NC.- Charlotte FC invita a los fanáticos a votar y apoyar a los jugadores del club para que participen en la próxima edición del All-Star Game de la Major League Soccer (MLS).

En sus cuentas en redes sociales, “The Crown” compartió un enlace que lleva al sitio web de la MLS donde se podrán votar por los jugadores favoritos para cada posición.

El MLS All-Star Game 2022 enfrentará a las estrellas de la liga estadounidense y de la mexicana Liga MX, el 10 de agosto en el Allianz Field, casa del Minnesota United FC.

For the Stars ✨ For the Crown 👑

Send our boys to the @MLS All-Star Game ⬇️

— Charlotte FC (@CharlotteFC) June 21, 2022