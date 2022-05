Charlotte FC con la mirada en los Sounders

Seattle, WA.- Charlotte FC emprende un largo viaje a la Costa del Pacífico con la mirada en los Sounders, los actuales campeones de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los equipos se enfrentarán en el Lumen Field, en Seattle, el domingo 29 de mayo a las 9:30 pm.

El equipo de Queen City acaba de ser eliminado de la US Open Cup por New York RB. Ahora su foco está en un solo torneo de la Major League Soccer.

En su último partido por la liga local, Charlotte FC venció 2-1 a Vancouver Whitecaps en el Bank of America Stadium.

