Charlotte FC firmó a defensor venezolano

Charlotte, NC.- Christian Makoun, un joven defensor venezolano, se incorpora a Charlotte FC proveniente del Inter Miami CF, anunció el club de Queen City.

El jugador de 21 años llega para fortalecer la última línea y con un proyecto de presente y futuro para la franquicia debido a su juventud.

“Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a un jugador de la calidad y el potencial de Christian a Charlotte FC y continuar construyendo la columna vertebral de nuestro equipo”, dijo el director deportivo Zoran Krneta.

Krneta valoró el potencial de Makoun. «Es difícil encontrar jugadores como Christian que sean zurdos y posean todas las cualidades que estamos buscando. Es alguien que nos puede ayudar a ganar ahora, pero también es un jugador joven con un futuro brillante en nuestro club”.

Can't wait to see Makoun in action at @BofAstadium! pic.twitter.com/heJDlogUf1

— Charlotte FC (@CharlotteFC) January 10, 2022