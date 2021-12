¿Qué jugadores seleccionó Charlotte FC en el draft de expansión?

Charlotte, NC.- Charlotte FC aprovechó el draft de expansión para aumentar su plantilla de cara a su debut en la Major League Sococer en 2022.

El equipo de Queen City hizo cinco selecciones, incluida la del costarricense Joseph Mora, pero finalmente se quedó con tres jugadores luego de haber transferido rápidamente a dos.

Al final Charlotte FC sumó dos defensas y un delantero a su nómina que ahora alcanza los 14 jugadores.

Draft de expansión

Elección #1: McKinze Gaines (Austin FC) (Extremo)

McKinze Gaines es un veloz delantero de 23 años que hizo su debut en MLS la temporada pasada. Ha jugado 205 minutos y marcado un gol con Austin FC.

We have selected forward McKinze Gaines from Austin FC first overall in the Expansion Draft!#ForTheCrown | @McKinzeGaines pic.twitter.com/9REWUT3e1I — Charlotte FC (@CharlotteFC) December 15, 2021

Ver más: Un mexicano defenderá la portería de Charlotte FC

Elección # 2: Anton Walkes (Atlanta United) (Defensa central)

Anton Walkes es un defensor inglés probado en la MLS. La temporada pasada fue piedra angular en Atlanta United. Disputó 32 de los 34 juegos del club. También anotó dos goles y repartió dos asistencias. Ofrece capacidad de recuperación y versatilidad para jugar en el lateral.

We have selected defender Anton Walkes from Atlanta United second overall in the Expansion Draft!#ForTheCrown | @AntonWalkes pic.twitter.com/Z0MVgPTwqr — Charlotte FC (@CharlotteFC) December 15, 2021

Pick # 3: Joseph Mora (DC United) (Lateral izquierdo)

El costarricense Joseph Mora aportará solidez en la banda izquierda. El jugador de 28 años llegó a DC United en 2018 proveniente del Saprissa, uno de los clubes de mayor tradición en su país. En cuatro temporadas tiene 97 apariciones. No ocupará plaza de extranjero porque comenzó a contar como jugador nacional en 2019.

We have selected defender Joseph Mora from D.C. United third overall in the Expansion Draft!#ForTheCrown | @JosephMoraCR pic.twitter.com/yghwHEbAmZ — Charlotte FC (@CharlotteFC) December 15, 2021

Elección # 4: Tristan Blackmon (LAFC) (Defensa central) – Cambiado

Tristan Blackmon puede jugar la posición de lateral en ambas bandas. Charlotte FC lo canjeó a los Vancouver Whitecaps a cambio de $ 350.000 en dinero de asignación general (GAM) para la temporada 2022, con un GAM adicional de $ 125.000 en 2023.

We have selected defender Tristan Blackmon from LAFC fourth overall in the Expansion Draft. pic.twitter.com/d1XV7pD1TT — Charlotte FC (@CharlotteFC) December 15, 2021

Ver más: Así es la primera equipación en la historia de Charlotte FC

Elección # 5: Ismael Tajouri-Shrad i (New York City FC) (Extremo) – Cambiado

Reciente campeón de la MLS con New York City Tajouri-Shradi es predominantemente un extremo derecho con facilidad para jugar en el medio del campo. El jugador de 27 años anotó siete goles en la temporada que acaba de finalizar. Charlotte FC lo cambió a Los Angeles FC a cambio de $ 400.000 GAM.

We have selected forward Ismael Tajouri-Shradi from NYCFC fourth overall in the Expansion Draft. pic.twitter.com/PK2qrMYBrR — Charlotte FC (@CharlotteFC) December 15, 2021

El draft de expansión es una herramienta de la MLS que ofrece a las nuevas franquicias la posibilidad de sumar elementos a su plantilla.

Los equipos de la liga ponen en una lista a jugadores disponibles y el nuevo club puede elegir cinco de franquicias diferentes.

Video: Presentación del primer entrenador de Charlotte FC