Así es la primera equipación en la historia de Charlotte FC

Charlotte, NC.- Había mucha expectativa, pero finalmente la noche del jueves Charlotte FC reveló la primera equipación de su historia.

El del jueves en la noche fue una presentación especial con una fiesta exclusiva para los abonados de la temporada.

El uniforme de «Carolina» será utilizado por los jugadores de Charlotte FC para las temporadas 2022 y 2023 de la MLS, según la reseña en el sitio web del equipo.

“Mientras nuestros fanáticos esperan el debut de Charlotte FC en 2022, el nuevo uniforme titular representa la filosofía audaz y progresiva del Club y encarna el orgullo y la pasión de nuestra comunidad”, dijo el presidente de Charlotte FC, Nick Kelly.

“Este uniforme simboliza nuestra misión de unir a la afición de las Carolinas a medida que hacemos historia en la MLS y en el fútbol de los Estados Unidos”.

La primera equipación elaborada por Adidas tiene color azul y blanco. Cuenta con el patrocinio de Ally en la parte delantera de la camisa y de Centene Corporation en la manga derecha.

“Este es un evento histórico para el fútbol en las Carolinas y, después de más de dos años de anticipación, es difícil imaginar que en menos de 90 días finalmente veremos el logo de Ally en frente de la camiseta de los jugadores cuando salgan a la cancha», dijo Andrea Brimmer, directora de Mercadeo y Relaciones Públicas de Ally.

Varios de los primeros jugadores fichados por el club, ente ellos el ecuatoriano Jordy Alcivar, asistieron a la presentación.

For the Carolinas. For the Crown. pic.twitter.com/JZab2uriLB

— Charlotte FC (@CharlotteFC) December 10, 2021