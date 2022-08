Brian Romero firma su primer contrato profesional

Charlotte, FC.- “Es un sueño hecho realidad”, describió Brian Romero, un joven jugador de origen latino tras firmar su primer contrato como profesional con Charlotte FC.

Romero, de 16 años, es nativo de Concord y de ascendencia mexicana. Ha estado desarrollando su potencial en la Academia de Charlotte FC. El mes pasado tuvo su primera oportunidad con el primer equipo en un amistoso contra el poderoso Chelsea inglés.

Su ingreso al final del juego fue clave. Él consiguió un penal que a la postre se transformó en el gol de la igualdad. Charlotte FC ganaría en penales.

Sus breves destellos acapararon la atención en el Bank of America Stadium. Ahora, firmó su primer contrato profesional.

Brian Romero estará vinculado al club hasta 2026 con una opción para 2027.

El jugador, formado en un núcleo familiar mexicano, creció jugando en las ligas hispanas de la Charlotte Soccer Academy. William, su padre, fue uno de los motores que lo impulsaron a mantenerse en la órbita del fútbol.

“Convertirme en el primer fichaje local de Charlotte FC es un sueño hecho realidad. Es un momento emotivo para mí y mi familia y estoy muy emocionado por lo que vendrá como profesional”, dijo Romero en declaraciones publicadas en el sitio web del club.

“Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá y al resto de mi familia que me han apoyado en este camino. Gracias también a todos los entrenadores, personal y jugadores de la Academia y el primer equipo que me trajeron, me dieron la bienvenida y trabajaron conmigo para tener esta oportunidad”.

“Este es un fichaje para nuestro futuro. Brian todavía tiene que crecer y adaptarse al fútbol senior, pero tenemos un plan específico para su desarrollo, y aprenderá con entrenadores con una verdadera pasión por guiar y desarrollar jugadores jóvenes”, comentó el director deportivo Zoran Krneta, según el sitio web.

“Hemos trabajado desde 2020 para desarrollar nuestro propio talento en las Carolinas y firmar al primer canterano en la historia del Club es uno de nuestros momentos de mayor orgullo”.

Brian Romero ya cuenta con llamados a la selección Sub-17 de Estados Unidos. La próxima semana participará en el NEXT All-Star Game en Minnesota.

Se espera que el joven de origen latino desempeñe un papel importante para el equipo MLS NEXT Pro de Charlotte FC la próxima temporada.

