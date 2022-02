Cezary Kulesza y Lewandowski ante Rusia de cara a Qatar 2022

Berlín, Alemania.- Cezary Kulesza, presidente de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN), anunció de manera categórica que Polonia no jugará frente a Rusia en las eliminatorias que se disputan para definir puesto al Mundial Qatar 2022, gracias a la invasión de Rusia a Ucrania.

En este sentido, Kulesza desde su cuenta en Twitter precisó, «en relación con la escalada de la agresión de Rusia contra Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar contra Rusia».

Además, agregó, «Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones de Suecia y República Checa para presentar una postura común a la FIFA».

Al mismo tiempo, el delantero polaco, Robert Lewandowski, icónico jugador del Bayer Múnich se acobijó a estas declaraciones, afirmando convencido de que, «es la decisión correcta».

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF

— Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022