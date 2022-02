Charlotte FC intercambia a delantero central del Nashville SC

Charlotte, NC.- Según la MLSsoccer.com., el delantero mexicano Daniel Armando Rios Calderon, antiguamente del Nashville SC, pasa a formar filas del Charlotte FC, a cambio de $350.000 en fondos de asignación general, más $150.00 GAM en incentivos.

Asimismo, Daniel Rios es el primer jugador de Nashville SC en firmar contrato con la MLS, sin embargo, las constantes lesiones impidieron ver minutos en las dos primeras temporadas del equipo.

Ver más: Charlotte FC arranca su aventura en la MLS

Por ahora, el Charlotte FC, apuesta al delantero centro de 27 años, para reforzar el ataque del equipo que está en plena expansión.

En este sentido, el DT del Charlotte FC, Miguel Ángel Ramírez suma otra ficha al ataque, que puede combinar con Karol Swiderski. Pero también, puede combinarlo con Vinicius Mello, de la Iniciativa Sub-22.

We have acquired forward Daniel Ríos from Nashville SC in exchange for General Allocation Money.#ForTheCrown | @drioscal

— Charlotte FC (@CharlotteFC) February 25, 2022