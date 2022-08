Casemiro se va del Real Madrid

Madrid, España.- El DT del Real Madrid, Carlo Ancelotti confirmó que el centrocampista y futbolista brasileño del equipo merengue Casemiro, quiere irse del equipo tomando en consideración una sustanciosa oferta del equipo inglés, el Manchester United.

De esta manera, el Manchester United anunció el interés por el centrocampista del Real Madrid esta semana, por lo que la salida de Casemiro puede materializarse en cuestión de horas.

Carlo Ancelotti precisó cuando le preguntaron por el futuro de Casemiro, «Hay negociaciones entre los clubes, nada es oficial y todavía es jugar del Madrid, pero es claro que su voluntad es de salir».

Por su parte, el italiano Ancelotti añadió que si los clubes llegan a un acuerdo tendrían «recursos para reemplazar» al brasileño Casemiro. Además añadió que el brasileño se mostró comprensivo con su decisión.

Asimismo, el entrenador del Madrid agregó, «Es un tema que he hablado esta mañana con él, quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. El club y yo lo entendemos, porque Casemiro, por lo que ha hecho en este club y la persona que es, tenemos que respetar el deseo que él tiene».

Al mismo tiempo, se confirmó desde Inglaterra que Casemiro, con permiso del Real Madrid, pasará reconocimiento médico con el United este mismo viernes. Motivo por el cual, Casemiro ya no jugaría ante el Celta, ni entraría convocado.

Por el momento los dos equipos están en plena negociación del precio del traspaso. Sin embargo, se especula que el acuerdo puede estar rondando los 71 millones de euros. De manera que, Casemiro puede firmar un contrato por 5 temporadas y más de 100 millones de euros brutos.

