Lateral Hispano llega a la Premier League

Villarreal, España.- El Villarreal CF., anunció de manera oficial el fichaje del lateral hispano, de origen ecuatoriano, Pervis Estupiñán, por el Brighton Hove Albion de la Premier League con sede en el Estadio Falmer Stadium en la la ciudad costera de Brighton & Hove, Sussex del Este.

Además la operación también fue anunciada por el club inglés este martes por la noche. Y pese a que el club español no dio a conocer la cantidad de dinero por el traspaso, se corre el rumor de que podría ser por unos 18 millones de euros.

Además se especula que otros 4 millones de euros pueden sumarse a la transacción solo en variables. De este modo, Estupiñán jugará en su nuevo club hasta el mes de junio del 2027, es decir, un contrato por 5 temporadas.

El lateral hispano, Estupiñán disputó 74 partidos en las últimas dos temporadas con el Villarreal. De esta forma, el jugador ecuatoriano se convierte en la cuarta salida, solo en esta temporada, del equipo español; luego de salir de Sergio Asenjo, Mario Gaspar, Moi Gómez y Vicente Iborra.

"I'm going to fight for every ball as if it's the last." 💪 @PervisEstupinan 💬 #BHAFC

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 17, 2022