Capitán de la selección de México defiende a Lionel Messi

Ciudad de México, México.- El legendario jugador y capitán de la selección de México, Andrés Guardado marcó su posición ante la polémica de amenaza del «Canelo» Álvarez, boxeador mexicano que amenazó a Messi tras la aplastante derrota de Argentina ante la selección mexicana.

La polémica empieza con un tweet de Saúl Canelo Álvarez donde publica, «Que le pida a Dios que no me lo encuentre!». Antes, el «Canelo» en un brote de histeria nacionalista opinó, «Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????».

Lo cierto en toda esta polémica es que hubo opinadores de parte y parte. Los más acérrimos seguidores del sensacionalismo del «Canelo», y por otro lado, aquellos que entienden que la celebración de Argentina no daba pie para burlas de la playera del perdedor.

Andrés Guardado, el Capitán de la selección de México defendió a Messi del Canelo Álvarez, «Esa camiseta era mía»

En el bando de los que entienden que pasa en un vestuario de fútbol se encuentra el capitán de la Selección de México, Andrés Guardado. Este, en una entrevista le calló la boca a su compatriota, el «Canelo», «no conoce la dinámica de un vestidor de fútbol».

A esto añadió, «La ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta, sea la camiseta del equipo rival siempre es así. De hecho esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo y la mía también —porque no se grabó— pero yo también llegué y la tiré al suelo para que la lavaran».

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Finalmente aclaró, «Para mí realmente me parece una tontería de lo que se está hablando. Quien nunca ha estado en un vestuario de fútbol no entiende. Es un acuerdo con los utileros de que cuando tú dejas todo lo sudado en el suelo, todo va para lavar, y lo que tú no dejes en el suelo te lo llevas tú a casa».

En su juicio el comportamiento y la polémica generada por el «Canelo» es una tontería. Sin embargo, el «Canelo» Álvarez al convertirse en tendencia expandió su branding que es incomparable con la del astro argentino ya sea por talento, profesionalismo, humildad y el apoyo indiscutible que tiene de sus seguidores.

