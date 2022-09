Campeón semipesado Dmitri Bivol a la carga contra dos mexicanos

Las Vegas, NV.- El actual campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, el ruso Dmitri Bivol, declaró que le incomoda pensar en la pelea que tendrá contra el mexicano Saúl «Canelo» Álvarez.

Sin embargo, primero enfrentará al también mexicano, Gilberto «Zurdo» Ramírez, donde expondrá su título semipesado, en el Etihad Arena de Abu Dhabi el próximo 5 de noviembre. Hasta la pelea Bivol llega con 44 peleas invictos.

En una rueda de prensa, Bivol detalló «Ahora tengo una gran pelea con un gran boxeador, pero me molesta un poco pensar que tengo que pelear después con ‘Canelo’, Artur Beterbiyev. Algunas veces sientes que quieres pelear contra todos los boxeadores, pero trataré de estar concentrado para ganarle al ‘Zurdo'».

Este será el primer combate del ruso desde que venció al «Canelo» Álvarez en el mes de mayo. «Canelo» fue monarca total de la división súper mediana antes de caer ante el ruso Bivol.

Dmitry Bivol and Zurdo Ramirez go face to face for the first time. 🫣🏆#BivolRamirez is LIVE on DAZN on November 5. pic.twitter.com/ADhlYbBNA7

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 31, 2022