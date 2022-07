Leyendas hispanas del boxeo se aliaron con plataforma ProBox TV

San Juan, Puerto Rico.- Dos leyendas hispanas de cuatro grandes del boxeo se aliaron con la plataforma ProBox TV con la finalidad de presentar, este viernes, la cartelera en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Estas leyendas del boxeo incluye a los dos hispanos; el puertorriqueño Miguel Cotto; y el mexicano Juan Manuel Márquez. Así pues, los boxeadores estadounidenses, Roy Jones Jr. y Paul Malignaggi completarán este dream team.

Ver más: Dos leyendas del boxeo hispano entraron al Salón de la Fama

Por su parte, Miguel Cotto precisó, «Estamos bien contentos y entusiasmados con esta gran alianza junto a ProBox TV y que los eventos sean aquí en San Juan, la capital del deporte. Sin duda alguna, hay boxeo en una plataforma sólida para desarrollar la nueva generación del boxeo puertorriqueño«.

La programación contará con ocho combates que contará con la presencia de algunos de los mejores prospectos puertorriqueños.

🌎🇵🇷 COTTO PROMOTIONS 🤝 PROBOX TV 👊📺

Not subscribed yet? Sign up now at https://t.co/HFq1fHDTVx and don’t miss out on 3 all action events a month and exclusive content featuring @RealRoyJonesJr @antoniotarver @paulmalignaggi and Juan Manuel Marquez 👊🔥 pic.twitter.com/JQstdjF4vn

— ProBox TV (@ProBox_TV) July 19, 2022