Byron Buxton conectó el jonrón más largo de la historia de la MLB

Chicago, LA.- Byron Buxton, de los Mellizos de Minnesota conectó el jonrón de Walk Off más largo de la historia en el Target Field, registrado desde que se toma esta estadística en las Grandes ligas, en el décimo inning en un partido contra las Medias Blancas de Chicago.

De esta manera, Buxton conectó el violento batazo que recorrió 142.9 metros o 469 pies, que le dio la victoria a los Mellizos 6 por 4. Así, Buxton lleva seis jonrones esta temporada, y este fin de semana sumó dos vuelacercas.

Asimismo, las estadísticas de las Grandes Ligas, desde 2015 que registran estos datos, no habían datado un jonrón de estas dimensiones. De esta forma, Statcast fue la plataforma responsable de tomar los datos.

