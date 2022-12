Buffalo Bills pierde temporalmente a su cazamariscales

Nueva York, NY.- El corredor cazamariscales de élite, Von Miller de los Buffalo Bills se perderá el resto de temporada de la NFL 2022, tras someterse a una cirugía de ligamento cruzado anterior que estaba desgarrado.

Este martes, Miller fue sometido a una cirugía exploratoria donde se reveló la lesión del ligamento cruzado anterior. De hecho, el mismo cazamariscales, anteriormente había confesado que sufrió daños en el menisco.

Frente a este anuncio, Sean McDermott, entrenador en jefe de los Bills respondió a la prensa, «Obviamente, una situación muy desafortunada para Von y nuestro equipo». Posteriormente añadió, «Obviamente nos preocupamos por él, como lo haríamos con cualquier jugador. Sabemos cuánto significa esto para él en términos de jugar y estar con el equipo».

Finalmente, dejó un mensaje alentador, «Así que esperamos tenerlo de regreso, obviamente fuera del campo por el resto de la temporada y su liderazgo. Y ciertamente estamos pensando en él mientras se recupera aquí».

"If everything goes well during the rehab process we think we'll have @VonMiller back for most of 2023."#GoBills | #BillsMafia

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) December 7, 2022