Brian Romero: “Estoy aprendiendo cómo ser un futbolista profesional”

Charlotte, NC.- El juvenil Brian Romero tuvo un debut de impacto con Charlotte FC, pero ahora en el filial Crown Legacy FC lleva su desarrollo con calma. “Estoy aprendiendo cómo ser un futbolista profesional”.

Romero nació en Concord, Carolina del Norte, y desde temprana edad está mostrando un gran potencial futbolístico.

A los 16 años tuvo un fugaz y electrizante estreno con Charlotte FC en 2022. Jugó los últimos minutos en un amistoso ante el Chelsea de la Premier League de Inglaterra y consiguió un penalti que un compañero transformó en gol para la igualdad y obligar a la tanda desde los 12 pasos.

El joven de padres mexicanos robó elogios y dos semanas después firmó contrato profesional con Charlotte FC, convirtiéndose en el primer jugador de las inferiores en lograr un acuerdo con el equipo mayor.

Su desempeño lo ha llevado a llevado a ser convocado por la Sub-17 de Estados Unidos. Con la selección nacional clasificó al mundial que se disputará en noviembre.

Fue justo en la final del premundial de Concacaf, que Estados Unidos perdió ante México, donde vivió uno de los momentos más emotivos al enfrentar a la selección del país de sus padres, quienes en todo momento le brindaron su apoyo.

Brian Romero conversó con Progreso Hispano News y comentó cómo ha sido su ascendente carrera en el fútbol.

Firma de contrato con 16 años, como canterano.

Muy feliz y orgulloso porque no muchos jóvenes tienen la oportunidad de firmar tan temprano, muchos tienen un proceso más largo, como ir al colegio, pero a mí me dieron la oportunidad de firmar. Hay muchos niños talentosos en Charlotte y me dio una alegría ser el primero de la cantera.

Debut en un amistoso contra Chelsea

Una semana atrás a mí me dijeron: “Brian te vamos a poner en la banca contra el Chelsea, pero no sabemos si vas a jugar”.

No estaba esperando jugar ni un minuto. Estaba un poco nervioso porque son jugadores grandes. Pero me dieron tranquilidad, me dijeron que si me metían que jugara como en el barrio. Cuando salimos a calentar se sentía la fanaticada, es un día que nunca voy a olvidar, no se sentía real.

Cuando fui a calentar los fanáticos me preguntaron el nombre y la edad. Seguí calentando y después escuché al público coreando “Romero, Romero…”. Cuando entré se sentía como una película y dije “¡guau, llegó el momento!”.

Gracias a Dios gané un penal contra el Chelsea y ganamos el juego. Fue un día que nunca pensé que iba a pasar.

Etapa en Crown Legacy FC

Todo bien, tranquilo, ellos tienen una planificación sobre cómo me van a llevar como futbolista y es con tiempo, no puedo ir a primera y después jugar mal. Crown Legacy FC es un equipo profesional también, estoy logrando minutos profesionales y jugando con niños como yo. Estoy aprendiendo cómo ser un futbolista profesional, acá el juego es más rápido y con menos toques que cuando venía de la Academia.

También me llevan con la primera a entrenar. Ahí veo como voy en mi crecimiento como profesional. José Tavares (entrenador) me está mirando, me está ayudando a mí mismo como jugador y como persona para ayudarme y subirme a primera uno de estos días.

Clasificatorio al mundial con la selección Sub-17

(El seleccionador Gonzalo Segares) me dio mucha confianza como jugador en un torneo así de grande (clasificatorio de Concacaf al mundial), un torneo que miran grandes equipos europeos, y jugando contra jóvenes que también tienen contrato profesional.

Gonzalo me ayudó y dio consejos sobre cómo jugar y estar tranquilo en un partido. Nos fue bien, a pesar de que perdimos la final, pero los entrenadores nos dieron mucha confianza diciendo que ya sabemos cómo se siente perder una, ahora con el mundial no quieren que sintamos lo mismo. Hay que echarle más ganas y ojalá ganar.

Sentimientos en final del clasificatorio ante México

Me sentía con más nervios porque toda mi familia es mexicana, sabes que muchos de tu familia te siguen a ti, pero al mismo tiempo siguen a México. Al fin del día se sintió muy bien saber que estás jugando contra el equipo de donde vivía tu papá, que un día también puedes representar si quieres o si te llaman.

Mi papá me dijo “somos mexicanos, pero también estamos apoyándote a ti”. Se sintió muy bien, se sintió muy bonito.

¿México o Estados Unidos?

Siento que me está yendo muy bien en mi carrera con USA. Puedo mirar si quiero ir con USA o con México, pero al fin del día depende de a donde llegue con mi carrera y cómo me apoyan.

Próximas metas

Ojalá, salir de Charlotte con una carrera muy bonita e irme a Europa a ganar la Liga de Campeones y jugar un mundial de mayores.

Mensaje a la afición latina de Charlotte

Muchas gracias y todo con tiempo, un día ojalá vaya con la primera y la rompemos, después ganamos la copa de la Major League Soccer y vamos por cosas más grandes.

