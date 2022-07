La promesa latina que robó elogios en el Charlotte FC-Chelsea

Charlotte, NC.- Brian Romero es una promesa latina del Charlotte FC. Con solo 16 años y una fugaz pero clave participación en la histórica victoria ante Chelsea, se robó los elogios de compañeros y aficionados.

El delantero es miembro de la Academia de The Crown y ya tiene un llamado a la selección Sub-17 de Estados Unidos. El miércoles hizo su debut oficial con el primer equipo de Queen City.

Su madre lo condujo hasta el Bank of America Stadium porque no tiene licencia. En la familia estaban contentos por el llamado. El propio Romero lloró de emoción al borde del campo después de finalizado el partido.

Y, no es para menos. La joven promesa latina entró a la cancha al minuto 89 con el partido 1-0 a favor del gigante europeo. En su primera acción mostró irreverencia. Avanzó con el balón dentro del área con dos hombres de marca acercándose. Su disparo golpeó en la mano de un defensor y el árbitro sentenció penalti.

This is what it's all about 💙

Brian Romero's debut #ForTheCrown pic.twitter.com/GafD0RpqBq

— Charlotte FC (@CharlotteFC) July 22, 2022