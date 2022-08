Brandt Bronico alarga su vínculo con Charlotte FC

Charlotte, NC.- Brandt Bronico y Charlotte FC alcanzaron un acuerdo que vinculará al jugador con The Crown hasta la temporada 2025 con una opción del club para 2026.

El jugador nacido en Carolina del Norte manifestó su satisfacción por haber firmado una extensión de su contrato.

“Estoy extremadamente emocionado de firmar una extensión con Charlotte FC y estoy agradecido por la confianza continua que el club ha depositado en mí. Espero ser parte del viaje a medida que crecemos en los próximos años”, dijo el mediocampista de 27 años.

Ver más: Charlotte FC sufre golpe en aspiraciones a playoffs

“Lo que es más importante, no veo la hora de traer una Copa MLS a Charlotte y celebrar con nuestros increíbles fanáticos”, agregó Brandt Bronico.

More BB13 coming @Bronibro13 pic.twitter.com/qu03LcywyT

El mediocampista ha sido un titular indiscutible en The Crown en su temporada de estreno en la Major League Soccer. Él jugó todos los partidos desde el debut, todos menos uno desde el inicio.

En esta campaña tiene un gol y tres asistencias.

Ver más: Charlotte FC tendrá centro de entrenamiento permanente

Brandt Bronico jugó a nivel universitario para los Charlotte 49ers de 2013 a 2016. Luego fue tomado en el draft por Chicago Fire donde estuvo cuatro temporadas ante de ser adquirido por Charlotte FC.

Previo a su estreno con The Crown jugó una temporada cedido en Charlotte Independence.

Not going anywhere @AShinyashiki9 pic.twitter.com/OhW0SvPJyT

— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 25, 2022