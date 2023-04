Boston Celtics liquidó la primera ronda de playoffs de la NBA

Los Ángeles, CA.- Los actuales subcampeones de la NBA, los Boston Celtics vencieron el jueves 27 de abril, a los Atlanta Hawks liquidando la primera ronda de playoffs en el global 4-2, con un marcador 128 por 120 puntos en el State Farm Arena de Atlanta.

La contribución de Jayson Tatum y Jaylen Brown sumaron 62 tantos, que ahora pasará a un duelo estelar en las semifinales de la Conferencia Este. Este encuentro serán ante los Philadelphia 76ers liderados por Joel Embiid y James Harden.

Inicialmente, los Hawks habían ganado el quinto juego en Boston bajo la batuta de Trae Young. En esa oportunidad fallaron en la tarea de defender su condición de local, forzando un séptimo y último juego de eliminatoria.

De esta manera, Trae Young tuvo otro gran inicio protagonizando 18 de los 30 puntos en el primer cuarto. No obstante, al transcurrir del juego se fue quedando sin fuerzas.

Boston closes out the series, will face the 76ers in Round 2. pic.twitter.com/eQx8RSExlw

Jaylen Brown and Jayson Tatum go to WORK in the @celtics Game 6 win 🔥

Además el base All-Star solo sumó 5 puntos luego del descanso finalizando el juego con una serie de 9 de 28 tiros. Sin embargo, aportó con 10 asistencias.

Another look at this DIME by Trae Young, courtesy of #PhantomCam.

He fought to the end in Game 6 with 30 PTS, 10 AST, & 2 BLK. pic.twitter.com/yh3JHgRPkl

— NBA (@NBA) April 28, 2023