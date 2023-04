La suspensión que NBA aplicó a Miles Bridges

Charlotte, NC.- La NBA decidió una suspensión de 30 juegos al agente libre de Charlotte Hornets, Miles Bridges, como resultado de un incidente de violencia doméstica.

La liga de baloncesto anunció que tomó la decisión después de realizar su propia investigación sobre este caso, revisar todos los materiales disponibles y entrevistar a numerosos testigos externos, así como a las partes involucradas.

Medios deportivos reportaron en junio pasado que Miles Bridges presuntamente agredió a su pareja en presencia de sus hijos en la ciudad de Los Ángeles.

El jugador, que la temporada pasada terminó como mejor anotador de los Hornets, se entregó luego a las autoridades.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/KyHspQ2SFi

— NBA Communications (@NBAPR) April 14, 2023