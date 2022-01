Atmósfera de playoff entre Memphis Grizzlies y Golden State Warriors

El base Ja Morant de los Memphis Grizzlies se hizo con 29 puntos, incluyendo cinco anotaciones de último minuto, para aguarle un «triple-doble» al estelar Stephen Curry con sus Golden State Warriors, quedándose con la victoria con un marcador de 116-108.

Lo propio hizo el alero Ziaire Williams y Tyus Jones quienes acertaron 17 puntos cada uno para Memphis. Asimismo, Jones encabezó un rally en el último cuarto que catapultó a los Grizzlies en el marcador, que hizo respetar la su hogar en el FedExForum.

Por su parte, Stephen Curry lideró a su plantilla con 27 cestas, 10 rebotes y 10 asistencias. Mientras que Klay Thompson culminó con 14 tantos y Andrew Wiggins y Gary Payton II anotaron 13 cada uno.

El partido fue reñido en la segunda mitad, hasta que los consecutivos triples de Jones le dieron a Memphis una considerable ventaja. Así pues, con un marcador 109 -100 restando 3:33 minutos por jugar, los Grizzlies supieron administrar la ventaja para sumar otra victoria.

26 points off turnovers in last night's dub 🔒

who run it? we run it. pic.twitter.com/5Qy0dD6P67

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 12, 2022