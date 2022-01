Charlotte FC escogió a Ben Bender en el pick 1 del MLS Draft

Charlotte, FC.- Charlotte FC sumó a su plantilla a Ben Bender a quien escogió en el pick 1 del draft de la MLS realizado este martes.

En total el equipo de Queen City hizo tres escogencias. A la del mediocampista de 20 años proveniente de la Universidad de Maryland se suman el delantero Kyle Holcomb (Nº 29 en general; Universidad de Wake Forest) y el portero George Marks (Nº 57 en general; Universidad de Clemson).

El draft de la Major League Soccer era muy esperado por Charlotte FC que como equipo de expansión tenía oportunidad de escoger primero.

La escogencia del mediocampista nacido en Baltimore no fue una sorpresa. Charlotte FC en su sitio web ya lo perfilaba para ser su posible selección.

El jugador terminó su segunda temporada en la universidad con siete goles y cinco asistencias en 18 apariciones.

El mediocampista fue nombrado al United Soccer Coaches First Team All-American y también al Big Ten Midfielder of the Year.

“Bender es un mediocampista bidireccional que contribuye tanto al lado ofensivo como al defensivo del juego, pero su juego de ataque positivo es el aspecto más definitorio de su juego”, señala Charlotte FC en su sitio web.

El juego positivo en el fútbol se refiere a acciones como el movimiento, el regate o el pase que se realizan con el propósito de hacer avanzar el balón para eventualmente crear una oportunidad de gol.

Plantilla de Charlotte FC

Después del MLS Draft, Charlotte FC suma 23 jugadores en la plantilla para su estreno en 2022.

Porteros: Kristijan Kahlina, George Marks, Pablo Sisniega.

Defensas: Harrison Afful, Adam Armour, Guzmán Corujo, Christian Fuchs, Jaylin Lindsey, Christian Makoun, Joseph Mora, Jan Sobociński, Anton Walkes.

Centrocampistas: Jordy Alcívar, Ben Bender, Brandt Bronico, Alan Franco, Chris Hegardt, Riley McGree, Sergio Ruiz.

Delanteros: McKinze Gaines, Kyle Holcomb, Vinicius Mello, Yordy Reyna.

