Falleció uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes

Uruguay. – Daniel Fernández Strauch, quien fue uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes en 1972, falleció el jueves 8 de mayo a sus 79 años de edad.

Así lo dio a conocer el director de la película “La Sociedad de la Nieve”, J.A. Bayona a través de sus redes sociales, en la que detalló que “era un hombre parco en palabras, no hablaba si no era necesario. Pero esa sequedad no era más que un escudo para proteger un corazón gigante”.

“De todos los supervivientes de los Andes, era uno de los que más se emocionaba al hablar. ¡Qué humanidad tenía! En la montaña le tocó asumir un papel muy difícil —¡como si hubiese habido uno fácil!—, y lo hizo porque alguien tenía que hacerlo”, afirmó Bayona.

La comunidad del Colegio Stella Maris y el Old Christians Club lamentan con profundo dolor la partida de Daniel Fernández Strauch (sobreviviente de Los Andes) Daniel Fernández Strauch ☘️

12/02/1946 – 8/05/2025 pic.twitter.com/VMXvEfyfSy — Old Christians Club (@oldchristians) May 8, 2025

Trabajaba como ingeniero agrónomo

De la misma manera, destacó que “fue un honor conocerle, pasar tiempo con él. Gracias infinitas por todo. Un abrazo gigante a toda su familia, en especial a su mujer, Amalia, y a sus primos Fito y Eduardo, y a todos sus amigos y compañeros de la montaña”.

Medios de comunicación uruguayos, destacaron que Fernández Strauch era ingeniero agrónomo. Además, destacaron que perteneció al grupo de los 16 jóvenes que logró sobrevivir tras el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en plena cordillera de los Andes, ocurrido en 1972.

Es de destacar que tras la muerte de Strauch, son cuatro de los sobrevivientes que han fallecido en estos últimos años. Javier Methol (2015), José Luis Inciarte (2023) y Álvaro Mangino (2025).

