Designan mayo como el «Mes Nacional de Cuidado de Acogida»

Washington.- La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump designó mayo del 2025 como el Mes Nacional del Cuidado de Acogida.

A través de un comunicado publicado por la Casa Blanca, se informó que la Primera Dama expresó su apoyo a la proclamación oficial del presidente Donald Trump, la cual es importante porque el 7 de mayo de 2025 también conmemora el aniversario de la iniciativa «Be Best» de la Primera Dama, lanzada en 2018.

Melania Trump afirmó que «me enorgullece el trabajo que he realizado para apoyar a la comunidad de acogida durante los últimos años y me complace unirme a mi esposo para honrar a las familias, cuidadores y defensores que brindan refugio, estabilidad e inspiración a nuestros niños.

“Reconozco la incansable dedicación de nuestras familias de acogida estadounidenses, que desempeñan un papel fundamental para ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial», afirmó.

U.S. PRESIDENTIAL PROCLAMATION

National Foster Care Month



I am pleased to join my husband, our President, in honoring the selfless individuals who bring love and stability to our foster children. The unwavering commitment of America’s foster families inspires us all – I look… pic.twitter.com/p06wRmzST2

— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) May 7, 2025