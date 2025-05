Gobierno de Trump no otorgará nuevas subvenciones a Harvard

Washington.- El gobierno de Donald Trump no otorgará nuevas subvenciones a la Universidad de Harvard.

Así lo dio a conocer la secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon a través de un escrito, en la que denunció que la universidad se había «burlado» del sistema de educación superior de Estados Unidos.

Asimismo, detalló que Harvard ha «incumplido con sus obligaciones legales, sus deberes éticos y fiduciarios, sus responsabilidades de transparencia y cualquier atisbo de rigor académico».

De la misma manera, sostuvo en la carta enviada al rector Alan Garber, McMahon destacó que la universidad se ha «burlado del sistema de educación superior de Estados Unidos, por lo que Harvard dejará de ser una institución financiada con fondos públicos».

“Harvard ya no debería solicitar subvenciones al gobierno federal, ya que no se le concederán», afirmó.

Tras el anunció del gobierno de Donald Trump, la universidad de Harvard, publicó un comunicado afirmando que “seguirá defendiéndose de las extralimitaciones gubernamentales ilegales que buscan sofocar la investigación y la innovación que contribuyen a la seguridad de los estadounidenses».

