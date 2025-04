Acusan a 27 personas de pertenecer al Tren de Aragua en EE.UU.

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 27 personas de pertenecer a la peligrosa banda delictiva El Tren de Aragua.

A través de un comunicado, detallaron que estas personas estarían “asociadas con la organización terrorista extranjera Tren de Aragua (TdA), de conspiración para cometer crimen organizado, conspiración para tráfico sexual, conspiración para tráfico de drogas, robo y delitos con armas de fuego”.

Al respecto, la fiscal general Pamela Bondi, indicó que “como se alega, el Tren de Aragua no es solo una pandilla callejera; es una organización terrorista altamente estructurada que ha destruido familias estadounidenses con violencia brutal, se ha involucrado en la trata de personas y ha distribuido drogas letales en nuestras comunidades”.

Ver más: Bukele le ofrece a Maduro un acuerdo para la liberación de los migrantes

“Las acusaciones y arrestos de hoy abarcan tres estados y devastarán la infraestructura de TdA mientras trabajamos para desmantelar y expulsar completamente a esta organización de nuestro país”, afirmó.

27 Members or Associates of Tren de Aragua Charged with Racketeering, Narcotics, Sex Trafficking, Robbery and Firearms offenses

First RICO Charges Against TdA Members and Associates

🔗: https://t.co/EhhAFEBnUz pic.twitter.com/IjLBMq1ipz

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 22, 2025