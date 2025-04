Ofrecen recompensa por la captura de uno de los líderes del MS-13

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por la captura de Archaga Carías, quien es uno de los 10 fugitivos más buscados y líder de la organización terrorista extranjera MS-13

A través de un comunicado, indicaron que Yulan Andony Archaga Carías, es uno de líder de la MS-13, también conocido como «Alexander Mendoza» y «Porky», de 43 años.

De la misma manera, detallaron que Archaga “es el miembro de mayor rango de la MS-13, una Organización Terrorista Extranjera (OTE) designada por Estados Unidos, en Honduras. En 2021, fue acusado formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por crimen organizado, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. Archaga Carías, de nacionalidad hondureña, fue incluido posteriormente en la Lista de los 10 Fugitivos Más Buscados del FBI, la Lista de los Fugitivos Más Buscados de la DEA y la Lista de los Fugitivos Más Buscados del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos”.

