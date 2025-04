Condenados tres hispanos de MS-13 por crimen organizado

Charlotte, NC.- Sentenciaron a tres hispanos miembros de la pandilla La Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) en un tribunal federal por participar en conducta criminal violenta, incluyendo asesinato, en apoyo a la organización criminal, anunció Russ Ferguson, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Two MS-13 members are sentenced to 35 years in prison for murder. Third member sentenced to 20 years for racketeering conspiracy.

