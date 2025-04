Tiroteo en Universidad Estatal de Florida deja varios heridos

Tallahassee.- Al menos seis personas han resultado heridas el jueves 17 de abril tras un tiroteo registrado en la Universidad Estatal de Florida.

A través de una publicación en las redes sociales, indicaron que “este es un mensaje de emergencia para el campus de Tallahassee de la Universidad Estatal de Florida. Continúe resguardándose en casa. La policía respondió a una llamada de un tirador activo en la Unión de Estudiantes. Manténgase alerta para más información”.

This is a Emergency Message for Florida State University Tallahassee Campus.

Continue to shelter in place. Police have responded to an active shooter call at the Student Union. Stay alert for more information.

