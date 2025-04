Reportan tiroteo en una escuela secundaria en Dallas

Dallas.- Autoridades policiales respondieron la tarde del marte 15 de abril a un presunto tiroteo registrado en la escuela secundaria Wilmer-Hutchins en Dallas.

Medios locales indicaron que al parecer hay un joven que resultó herido, sin embargo, las autoridades no han confirmado sobre el estado de salud de la persona.

Se conoció que el suceso se registró alrededor de la 1:00 de la tarde, en la escuela ubicada en Langdon Road, junto a la Interestatal 20, en el sureste de la ciudad.

Ver más: Segundo arresto por el asesinato de joven atleta en Gastonia

El Distrito Escolar Independiente de Dallas indicó en sus redes sociales que “la policía está respondiendo a un reporte de disparos en Wilmer-Hutchins High School”.

“Se han implementado los protocolos de seguridad y pedimos a todos que se abstengan de venir a la escuela. Se compartirán los planes de reunificación a la brevedad posible”, indicó temprano el organismo educativo.

Sin embargo, horas más tarde en su cuenta en la red social X publicaron que en “la Escuela Preparatoria Wilmer-Hutchins está asegurada. Próximamente se compartirán los planes de reunificación. Por favor, estén preparados para llegar con su identificación con foto. Necesitamos la ayuda de todos para que no vengan al campus”.

Wilmer Hutchins High School Updates:

April 15, 2025 2:12 p.m.

Families: Wilmer-Hutchins High School is secured. Reunification plans will be shared shortly. Please be prepared to arrive with your photo ID. We need everyone's help to refrain from coming to campus.

— Dallas ISD (@dallasschools) April 15, 2025