Trump invita a las grandes empresas a invertir en EE.UU.

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump reiteró su invitación a las grandes empresas del mundo a que vuelvan a invertir en el país.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario señaló que «este es un EXCELENTE momento para trasladar su EMPRESA a los Estados Unidos de América, como ya lo están haciendo Apple y muchas otras, en cifras récord».

De la misma manera, sostuvo que con las inversiones empresariales pueden evitar la imposición de aranceles, que se empezaron aplicar en todo el mundo desde la madrugada del miércoles 9 de abril.

This is a GREAT time to move your COMPANY into the United States of America, like Apple, and so many others, in record numbers, are doing. ZERO TARIFFS, and almost immediate Electrical/Energy hook ups and approvals. No Environmental Delays. DON’T WAIT, DO IT NOW! Donald Trump… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 9, 2025

Puso pausa de 90 días a los aranceles a varios países

Por otro lado, Trump también rechazó las acciones ejecutadas por China, tras los aranceles estadounidenses, afirmando que “debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por el presente aumento el arancel que Estados Unidos le impone al 125%, con efecto inmediato”.

“En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China comprenderá que la época de estafar a EE. UU. y a otros países ya no es sostenible ni aceptable”, afirmó Trump.

Based on the lack of respect that China has shown to the World’s Markets, I am hereby raising the Tariff charged to China by the United States of America to 125%, effective immediately. At some point, hopefully in the near future, China will realize that the days of ripping off… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 9, 2025

Por último, señaló que “más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación cambiaria y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”.

