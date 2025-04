Washington.- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt anunció que el gobierno de Donald Trump elevó los aranceles a China hasta el 104%.

En rueda de prensa, indicó que la medida será aplicada a partir de la medianoche del martes 8 de abril, debido a las represalias del gobierno de China, tras los aranceles impuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

«Fue un error que China tomara represalias. Cuando Estados Unidos recibe un golpe, el presidente Trump responde con más fuerza. Por eso esta noche entrarán en vigor aranceles del 104% contra China”, afirmó.

De la misma manera, enfatizó que “si China intenta llegar a un acuerdo, será increíblemente generoso».

. @PressSec : "It was a mistake for China to retaliate. When America is punched, [President Trump] punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight… If China reaches out to make a deal, he will be incredibly gracious." pic.twitter.com/9H76xQsmQA

Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, sostuvo que «las tasas arancelarias recíprocas que se implementaron por país se centraron en el arancel monetario que esos países han impuesto a los EE. UU., pero también en las barreras arancelarias no monetarias”.

“Ahora en adelante el presidente Trump hablará con cualquier país que levante el teléfono para llamar, y puedo decirles que los teléfonos han estado sonando sin parar”, destacó.

.@PressSec: "The reciprocal tariff rates that were implemented by country were focused on the monetary tariff that those countries have imposed on the U.S., but also the non-monetary tariff barriers… moving forward, @POTUS will talk to any country that picks up the phone to… pic.twitter.com/8P5OqEstuE

