Detienen a uno de los líderes del MS-13 en Virginia

Virginia.- Agentes policiales en Estados Unidos lograron la captura de un líder de la banda delictiva salvadoreña la Mara Salvatrucha, mejor conocída como MS-13.

La información la dio a conocer la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi en sus redes sociales, indicando que “nuestros valientes agentes del orden llevaron a cabo una operación exitosa que capturó a un importante líder nacional de la MS-13”.

“El Departamento de Justicia no descansará hasta que logremos que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro”, afirmó.

Medios de comunicación indicaron que el procedimiento se ejecutó en la localidad de Woodbridge, en la que lograron detener a uno de los tres principales mandos de la pandilla.

Asimismo, trascendió que la operación estuvieron el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal general, Pam Bondi.

De la misma manera, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la captura del delincuente salvadoreño en sus redes sociales, afirmando que “acabamos de capturar a un líder importante de la MS-13. ¡Tom Homan es una superestrella!”.

Pam Bondi, Attorney General: “America is safer today because one of the top domestic terrorists in MS-13, he is off the streets. This has been an ongoing directive of President Trump. His directive to me when I became Attorney General of the United States was very simple: Keep… pic.twitter.com/vJtIReeM5q

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 27, 2025