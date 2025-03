Acusan de cuatro delitos graves a uno de los líderes del MS-13

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusó a uno de los líderes de la banda delictiva salvadoreña La Mara Salvatrucha, mejor conocida como “MS-13”, por cuatro delitos graves.

A través de un comunicado emitido por el organismo judicial, identificó al detenido como Francisco Javier Román-Bardales, también conocido como “el Veterano de Tribus” de 47 años.

Detallaron que Román, se le fue imputado por cuatro cargos, junto con una docena de otros líderes de alto rango de la MS-13, por dirigir las actividades ilegales de la organización criminal transnacional en Estados Unidos, El Salvador, México y otros países durante las últimas dos décadas.

Destacaron que el delincuente llevaba casi tres años prófugo y fue incluido en la Lista de los 10 Fugitivos Más Buscados del FBI el mes pasado.

Al respecto, el Fiscal Federal John J. Durham para el Distrito Este de New York, sostuvo que “el procesamiento en el Distrito Este de New York de este fugitivo internacional, uno de los líderes más importantes de la MS-13 en el mundo. Es otro paso trascendental en el desmantelamiento de esta perversa organización criminal. Cuyo derramamiento de sangre y régimen de terror trasciende todas las fronteras”.

“Gracias a la incansable y valiente labor de las fuerzas del orden estadounidenses, pronto tendrá que rendir cuentas en un tribunal de Long Island, donde su organización criminal transnacional ha impactado a tantas comunidades”, acotó el fiscal.

High-Ranking MS-13 Leader Arraigned in Long Island Federal Court on Terrorism and Racketeering Charges After His Arrest in Mexico

🔗: https://t.co/MlkfOrq8OY pic.twitter.com/QhBwzY7hIH

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) March 19, 2025