Honrarán a oficiales caídos en abril de 2024

Charlotte, NC.- El 29 de abril de 2024 marcó una de las jornadas más trágicas para la policía de Charlotte y para el país. Cuatro valientes oficiales perdieron la vida en acto de servicio, dejando un legado de heroísmo y entrega. En su honor, la Fundación Tunnel to Towers organizará la octava edición del Charlotte Climb el próximo 27 de abril de 2025 en el Bank of America Stadium.

April 29, 2024, was a tragic day for our department, our city and our country when 4 law enforcement members were killed in the line of duty.

The Tunnel to Towers Foundation will host its 8th annual Charlotte Climb at Bank of America Stadium on Sunday, April 27, 2025. This… pic.twitter.com/4lxupOi1AJ

