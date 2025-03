Detienen en EE.UU. a 68 miembros del Tren de Aragua en una semana

Washington.- Agentes federales de Estados Unidos lograron la detención de 68 delincuentes pertenecientes al Tren de Aragua (TDA), en una semana, en diversas ciudades.

A través de un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional detallaron que en menos de 100 días, la administración Trump ha arrestado a 394 miembros del Tren de Aragua. “Una despiadada banda conocida por la trata de personas, el secuestro, el narcotráfico y otros actos atroces que aterrorizan a las comunidades estadounidenses”.

De la misma manera, recordaron que “miembros de esta despiadada banda terrorista son responsables del brutal ataque y asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley y de Jocelyn Nungaray, de 12 años”.

Entre los casos más destacados, está la detención de un venezolano identificado como Gregori Díaz Luces, de 31 años de edad.

