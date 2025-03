Bajo la Ley de Enemigos Extranjeros detienen hombre en Florida

Orlando.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el primer arresto bajo la Ley de Enemigos Extranjeros a un hombre vinculando a la banda delictiva venezolana El Tren de Aragua.

A través de su cuenta en la red social X explicó que los agentes de El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) conjuntamente con agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) lograron la detención del delincuente en Orlando.

Asimismo, indicó que el detenido responde al nombre de Franklin José Jiménez-Bracho, quien era “traficante de personas y contrabandista que es parte de una investigación en curso”.

“Este individuo es buscado por traficante y contrabandista de personas. Una vez más, Florida lidera el camino, afirmó DeSantis.

Además, en la cuenta de la red social X FDLE sostuvo que “durante la operación, los agentes especiales del FDLE condujeron a Bracho directamente hacia un grupo de soldados de la FHP y otros miembros de la Fuerza de Tarea que le pusieron las esposas. Esta operación histórica fue un esfuerzo colaborativo de todas las agencias involucradas”.

Keeping Floridians safe isn’t just talk—it’s action. Thank you, @GovRonDeSantis for ensuring Florida’s law enforcement has the power to take down foreign terrorist organizations like Tren de Aragua.

The arrest of Franklin Jose Jimenez-Bracho, a known Tren de Aragua gang member,… https://t.co/YPefzsBMDV

