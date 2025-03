Trump calificó a los que atacan a los Tesla como «terroristas enfermos»

Washington.- Tras los ataques que se han registrado a los vehículos Tesla en las últimas semanas, el presidente de los Estados Unidos, afirmó que “son terroristas enfermos”.

Desde su red social el primer mandatario destacó que las personas que han atacado a la marca del empresario Elon Musk podrían ser condenados a la cárcel, específicamente a las de El Salvador

“Estoy impaciente por ver a los enfermos matones terroristas condenados a sentencias de prisión de 20 años por lo que están haciendo a Elon Musk y a Tesla. Quizá podrían ir a las prisiones de El Salvador, que se ha vuelto tan famoso recientemente por sus condiciones tan encantadoras”.

I look forward to watching the sick terrorist thugs get 20 year jail sentences for what they are doing to Elon Musk and Tesla. Perhaps they could serve them in the prisons of El Salvador, which have become so recently famous for such lovely conditions!

