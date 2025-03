Washington.- La Reserva Federal mantendrá sin cambios la tasas de interés, y evaluará la dirección que toma la economía antes de cambiar los costos de los préstamos para empresas y consumidores.

A través de un comunicado señalaron que la tasa de interés oficial de la Reserva Federal, se mantendrá en torno al 4.5%.

De la misma manera, afirmaron que cualquier ajuste, se supervisará “cuidado” la información entrante y el balance de riesgos.

