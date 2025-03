Senado aprobó prórroga presupuestaria republicana

Washington.- Tras la fuerte controversia por la prórroga presupuestaria federal de la bancada republicana, el Senado de Estados Unidos aprobó la medida y poder así evitar un cierre de gobierno.

La medida contó con 54 votos a favor y 46 en contra, dando así la autorización del financiamiento de seis meses, antes de la fecha límite prevista para la medianoche de este viernes 14 de marzo.

En este sentido, el proyecto económico fue enviado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que lo promulgue en las próximas horas.

A través de medios de comunicación se conoció que el proyecto formulado por los miembros del Partido Republicano cuenta con una ligera reducción de la financiación del año pasado.

Sin embargo, se conoció que la medida aprobada hasta el 30 de septiembre, cuenta con un incremento en el gasto militar de 6.000 millones de dólares y de 485 millones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Asimismo, se conoció que los senadores demócratas como Chuck Schumer, y otros nueve legisladores votaron para avanzar el proyecto, a pesar de la presión de todo el Partido Demócrata.

Es de mencionar, que durante la sesión del viernes fue aprobado también, la Ley HALT Fentanyl, la cual tiene como objetivo clasificar permanentemente las sustancias ilícitas relacionadas con el fentanilo como drogas de la Lista 1 y garantizar que las fuerzas del orden tengan las herramientas que necesitan para detener su flujo a nuestro país.

🚨 The Senate just passed the HALT Fentanyl Act to permanently classify illicit Fentanyl-related substances as Schedule 1 drugs and ensure law enforcement has the tools they need to stop its flow into our country.

16 Democrats voted against it:

Alsobrooks (MD), Blunt… pic.twitter.com/LBiumxU6Be

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 14, 2025