Astronautas regresan a la tierra tras pasar nueve meses en EEI

Tallahassee.- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), anunció la llegada de los dos astronautas que se encontraban varados desde hace nueve meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).

A través de un comunicado, indicaron que los astronautas Barry Wilmore y Sunita Williams regresaron a la Tierra en una cápsula de SpaceX el martes 18 de marzo.

Explicaron que “el encendido de desorbitación de Crew9 se ejecutó con total éxito. Luego de “este encendido de ocho minutos de los propulsores colocaron la nave espacial Dragon de SpaceX en una trayectoria precisa hacia su punto de amerizaje final frente a la costa de Florida, en 45 minutos”.

Tune in for a splashdown!@NASA_Astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov are returning to Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. #Crew9 splashdown is targeted for 5:57pm ET (2157 UTC). https://t.co/Yuat1FqZxw — NASA (@NASA) March 18, 2025

Asimismo, indicaron que en la Dragon que regresaron contó con un exitoso amerizaje con la ayuda de cuatro paracaídas en la costa de Tallahassee, de Florida.

Delfines apoyaron en las acciones de rescate

Los equipos de recuperación de SpaceX y la NASA acudieron inmediatamente al lugar, para rescatar a los tripulantes. Además, se conoció que el procedimiento contó con delfines que se encontraban en el lugar.

De la misma manera, detallaron que en el vuelo también llegaron Nick Hague y el cosmonauta Aleksandr Gorbunov, quienes estaban desde septiembre del año pasado en el espacio por problemas en varios propulsores y filtraciones de helio.

A través de las redes sociales de la NASA publicaron un video, en la que se ven los cuatro astronautas, en la que destacaron que “los equipos de recuperación ayudaron a la tripulación a salir de la Dragon. Un proceso estándar para todos los miembros de la tripulación tras regresar de misiones de larga duración”.

Por último, la NASA informó que los astronautas que llegaron a la tierra, le implementaron los protocolos de ejercicios y revisión médica para mitigar estos efectos.

Welcome home, #Crew9@NASA_Astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov splashed down off the coast of Florida at 5:57pm ET (2127 UTC), concluding their scientific mission to the @Space_Station: https://t.co/DFWxQIiz6O pic.twitter.com/VQu3DhpTUJ — NASA (@NASA) March 19, 2025

