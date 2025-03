SpaceX lanzó con éxito la misión Crew-10

Florida.- La misión Crew-10, de SpaceX despegó con total éxito el viernes 14 marzo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Luego de varios intentos fallecidos, la nueva tripulación en colaboración con la NASA despegó en horas de la noche del viernes a bordo de un cohete Falcon 9, que transportó la cápsula Dragon.

En el cohete van cuatro astronautas, entre ellos Anne McClain y Nichole Ayers, de la NASA; Takuya Onishi, de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA); y Kirill Peskov, de la agencia rusa Roscosmos.

Watch Falcon 9 launch Dragon and Crew-10 to the @Space_Station → https://t.co/VPdhVwQFNJ https://t.co/ZeAFaKzKD0

De la misma manera, se conoció que la tripulación tiene previsto acoplarse a la estación el sábado 15 de marzo en horas de la noche. Donde se encontrarán con los actuales ocupantes de la EEI para realizar un traspaso de responsabilidades.

Es de recordar, que en este viaje podrán los astronautas Suni Williams y Butch Wilmore, quienes han permanecido en el espacio durante nueve meses.

Por su parte, medios de comunicación revelaron que el regreso de estos astronautas está programado para el 19 de marzo. Luego de que Crew-10 se instale en la estación y complete el proceso de transición.

Falcon 9 completes three missions in ~13 hours, launching four astronauts to the @space_station, 74 rideshare payloads to orbit, and adding 23 @Starlink satellites to the constellation pic.twitter.com/VgaUHu7kZX

— SpaceX (@SpaceX) March 15, 2025