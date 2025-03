Avión se incendió tras aterrizar en el aeropuerto de Denver

Denver.- Un avión de American Airlines con 178 personas a bordo se incendió cuando ejecutaba un aterrizaje de emergencia el Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado.

A través de un comunicado publicado en la cuenta de la red social X del aeropuerto, indicaron que el suceso se registró en horas de la tarde del jueves 13 de marzo en la puerta C38.

Explicaron, que los equipos de emergencia se trasladaron inmediatamente al lugar de los hechos, y fueron evacuados inmediatamente del avión “sanos y salvos” los pasajeros y los tripulantes.

DEN emergency crews responded to an aircraft incident earlier this evening at gate C38. All passengers were safely evacuated from the plane. 12 people were transported to local hospitals with minor injuries. DEN operations are normal. Refer to @AmericanAir for further details.

