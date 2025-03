Avioneta se estrella en una localidad de Pensilvania

Pensilvania.- Una avioneta en la que iban a bordo cinco personas se estrelló la tarde del domingo 9 de marzo, en una localidad al sur de Pensilvania.

Las autoridades informaron que el suceso se registró en la ciudad Lancaster, en el condado Manheim.

A través de un comunicado de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, indicó que “un avión Beechcraft Bonanza se estrelló en Lancaster, Pensilvania, alrededor de las 3:00 p. m., hora local, el domingo 9 de marzo. Había cinco personas a bordo”.

De la misma manera, trascendió que la avioneta salió del aeropuerto de Lancaster, tenía como destino Springfield, en el estado de Ohio.

FAA Statement This information is preliminary and subject to change.⁰⁰A Beechcraft Bonanza crashed in Lancaster, Pennsylvania, around 3 p.m. local time on Sunday, March 9. Five people were on board. The FAA will investigate.

Mientras que el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en su cuenta en la red social X, señaló que autoridades policiales acudieron inmediatamente al lugar, para apoyar a los socorristas.

“Nuestro equipo en está en el terreno ayudando a los socorristas locales luego del accidente de un pequeño avión privado cerca del aeropuerto de Lancaster en el municipio de Manheim”.

Our team at @PAStatePolice is on the ground assisting local first responders following the small private plane crash near Lancaster Airport in Manheim Township.

All Commonwealth resources are available as the response continues, and more information will be provided as it…

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) March 9, 2025