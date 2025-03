DHS anuncia una nueva función en la aplicación CBP para «autodeportarse»

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actualizó la aplicación CBP Home con una función de autodeportación para extranjeros que se encuentran indocumentados en Estados Unidos.

Así lo dio a conocer, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a través de un comunicado en la que indicó los extranjeros deben usar la aplicación de teléfono móvil CBP Home para enviar su intención de partir de Estados Unidos.

En el escrito destacaron “la autodeportación es la opción más segura para los extranjeros ilegales, al tiempo que preserva los recursos de las fuerzas del orden. No solo es más segura, sino que también ahorra dinero de los contribuyentes estadounidenses y valiosos recursos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) e Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para centrarse en los extranjeros criminales peligrosos”.

We launched the CBP Home app to allow illegal aliens to notify us of their intent to self deport.

Our message is clear: leave now, so you still have the opportunity to return legally and live the American dream. pic.twitter.com/KR0OZoFr9E

— Homeland Security (@DHSgov) March 10, 2025