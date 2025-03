Restringirán visas a funcionarios que apoyen la migración a indocumentados

Washington.- El gobierno de Donald Trump emitió nuevas restricciones de visa dirigidas a funcionarios extranjeros que facilitan la migración a indocumentados a través de la frontera con México.

La información la dio a conocer el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su cuenta en la red social X en la que destacó que “los países que se encuentran a lo largo de las rutas migratorias deben hacer su parte para prevenir y disuadir el tránsito de inmigrantes ilegales”.

Countries along migratory routes must do their part to prevent and deter the transit of illegal aliens. @StateDept has instituted a new visa restriction policy for foreign government officials responsible for facilitating the transit of illegal aliens into the United States.…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 5, 2025