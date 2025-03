WhatsApp registró caída mundial

Washington.- La reconocida plataforma de mensajería WhatsApp registró una caída mundial el viernes 28 de febrero, por varias horas, afectado a millones de personas en todo el mundo.

A través del portal tecnológico Downdetector, los usuarios reportaron que la aplicación de mensajería empezó a fallar en horas de la tarde, debido a que los usuarios no podían recibir ni enviar mensajes. Luego de media hora el servicio de Whatsapp inició a recuperarse.

El portal detalló que recibió al menos 30.829 reportes, de los cuales al menos 8.000 fueron de Estados Unidos. Mientras en Europa se contabilizaron al menos 7.500 informes de problemas.

Asimismo, se conoció que los países europeos afectados por la caída fueron principalmente Reino Unido, Canadá, Francia y España.

Por su parte usuarios de Whatsapp indicaron a través de las redes sociales, indicaban que la plataforma de mensajería detallaba que no podían recibir mensaje y que en los teléfonos móviles indicaba solamente que estaba «comprobando si hay mensajes».

Por último, el portal Downdetector detalló que el 63% de los reportes fueron sobre el envió de mensajes. Mientras que el 28% presentaban fallas con la conexión del servicio y solo el 9% con la aplicación.

WhatsApp faced a major outage on February 28, 2025, affecting thousands of users globally.

Many couldn’t send or receive messages, as reported by Downdetector with over 4400 complaints by 9 PM IST.

Meta owned WhatsApp fixed the issue later,confirmed by the BBC, with no initial… pic.twitter.com/48t48rxoD6

— Daily Updates (@dailyupdates04) March 1, 2025